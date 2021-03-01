«Клипперс» определили приоритетного кандидата на трансфер перед дедлайном
«Лос-Анджелес Клипперс» попытается усилить состав до трансферного дедлайна. Калифорнийцы заинтересованы в новом разыгрывающем.
Как сообщает журналист ESPN Марк Спирс, «Клипперс» в качестве приоритетной цели назначили ветерана НБА Джорджа Хилла, который связан контрактом с «Оклахома-Сити Тандер». В настоящее время он восстанавливается после очередной операции.
Ожидается, что «Оклахома» не будет заинтересована в сохранении игрока. В команде ставку сделают на Тео Маледона.
Хилл, который был приобретен «Тандер» в результате четырехсторонней сделки в ноябре, принял участие в 14 матчах этого сезона, набирая в среднем 11,8 очка и 3,1 передачи. «Оклахома-Сити» с результатом 14-20 находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.
«Оклахома» потеряла Джорджа Хилла
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