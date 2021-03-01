«Клипперс» определили приоритетного кандидата на трансфер перед дедлайном

«Лос-Анджелес Клипперс» попытается усилить состав до трансферного дедлайна. Калифорнийцы заинтересованы в новом разыгрывающем.

Как сообщает журналист ESPN Марк Спирс, «Клипперс» в качестве приоритетной цели назначили ветерана НБА Джорджа Хилла, который связан контрактом с «Оклахома-Сити Тандер». В настоящее время он восстанавливается после очередной операции.

Ожидается, что «Оклахома» не будет заинтересована в сохранении игрока. В команде ставку сделают на Тео Маледона.

Хилл, который был приобретен «Тандер» в результате четырехсторонней сделки в ноябре, принял участие в 14 матчах этого сезона, набирая в среднем 11,8 очка и 3,1 передачи. «Оклахома-Сити» с результатом 14-20 находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.