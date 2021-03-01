Стив Керр отреагировал на провал «Голден Стэйт» в матче с «Лейкерс»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на крупное поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Мы будто не участвовали в этой игре с самого начала. У нас не было ни единого шанса. Мы были не готовы к матчу.
Мы чувствовали себя отлично, когда приехали сюда. У нас была серия из трёх побед, хороший настрой. Так что, да, для меня это поражение было неожиданностью. Но я достаточно давно в НБА, чтобы знать, что каждый сезон случаются необъяснимые игры. Не стоит зацикливаться на этом. Вы просто смываете воду в туалете и идёте дальше», — приводит слова Стива Керра Parlons Basket.
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:91.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
18:01
-
17:00
-
16:14
-
15:16
-
13:48
-
13:48
-
12:44
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:28
-
20:14
-
18:59
-
17:38
-
17:24
-
16:48
-
15:21
-
14:58
-
13:51
-
13:01
-
11:58
-
11:01
-
09:43
-
08:46
-
08:18
-
08:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам