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Стив Керр отреагировал на провал «Голден Стэйт» в матче с «Лейкерс»

Стив Керр отреагировал на провал «Голден Стэйт» в матче с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на крупное поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Мы будто не участвовали в этой игре с самого начала. У нас не было ни единого шанса. Мы были не готовы к матчу.

Мы чувствовали себя отлично, когда приехали сюда. У нас была серия из трёх побед, хороший настрой. Так что, да, для меня это поражение было неожиданностью. Но я достаточно давно в НБА, чтобы знать, что каждый сезон случаются необъяснимые игры. Не стоит зацикливаться на этом. Вы просто смываете воду в туалете и идёте дальше», — приводит слова Стива Керра Parlons Basket.

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:91.

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