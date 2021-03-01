Главный тренер «Баварии» требует зарплату за этот сезон у другого клуба

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Андреа Тринкьери подал в суд на свой бывший клуб — сербский «Партизан», сообщает Eurohoops. Как сообщает источник, Тринкьери подал иск с требованием выплатить разницу, которая возникла из-за интерпретации рекомендации Евролиги о пересмотре заработной платы за последние два месяца сезона.
Кроме того, Тринкьери требует от «Партизана» оплаты за нынешний сезон. Напомним, Тринкьери покинул «Партизан» в июле 2020 года, возглавив мюнхенский клуб. Стороны приняли решение расторгнуть контракт, однако, по соглашению Тринкьери должен был продолжать руководить сербским клубом на протяжении нынешнего сезона.
«Бавария» с результатом 16-10 занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги после 26 туров регулярного чемпионата.
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