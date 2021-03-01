Двукратный участник Матча звёзд НБА завершил карьеру
Двукратный участник Матча звёзд НБА Жоаким Ноа принял решение завершить карьеру, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Как сообщает источник, баскетболист планирует уйти из баскетбола в качестве игрока «Чикаго Буллз». Ожидается, что «Чикаго» может подписать минимальный контракт с игроком.
Ноа провёл в НБА 13 сезонов. В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи. На протяжении девяти сезонов Ноа выступал в составе «Чикаго». Кроме того, в послужном списке Ноа – «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Клипперс».
Жоаким Ноа дважды участвовал в Матче звёзд НБА — в 2013 и 2014 годах. Однажды Ноа признавался лучшим защищающимся игроком года — в 2014 году.
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