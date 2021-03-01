Определены игроки недели в НБА
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный «Твиттер» лиги.
Букер записывал на свой счёт в среднем 33,0 очка, 4,3 передачи при точности 53,8% с игры. «Финикс» (22-11) выиграл три матча недели при одном поражении. Клуб из Аризоны закрепился в топ-4 турнирной таблицы Западной конференции.
Адетокунбо набирал в среднем 37,0 очка, 10,7 подбора и 5,7 передачи. «Милуоки» выиграл все три матча недели, продлив победную серию до 5 игр. «Бакс» (21-13) занимают третье место на Востоке и ведут гонку за лидирующую позицию с «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс».
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