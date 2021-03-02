ЦСКА объявил о пополнении ротации перед матчем с «Маккаби»

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт восстановился от травмы голеностопа и отправился вместе с командой на выездные матчи Евролиги с «Маккаби» и «Эфесом», сообщает официальный сайт ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча с «Маккаби» поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
«Маккаби» сражается за место в плей-офф. Они очень энергичны, зависимы от действий на открытом пространстве, а потому они стараются вынудить соперников терять мяч за счет переключений и высокорослых сочетаний игроков, стараются использовать прессинг. В Тель-Авиве всегда тяжело. Но у нас есть все составляющие, есть настрой, чтобы приехать, показать хороший баскетбол и постараться победить», — цитирует Итудиса пресс-служба команды.
«Нам выпал еще один хороший шанс, настоящее испытание, которое позволит доказать нам самим, что у нас хорошая команда. В этом турне мы попали на «двойную неделю», так что будем готовиться к каждому матчу по отдельности», — добавил центровой ЦСКА Майкл Эрик.
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