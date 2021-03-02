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Андрей Мальцев: о «Реале» много говорить не надо

Андрей Мальцев: о «Реале» много говорить не надо
Баскетбол / Евролига 0
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«В феврале и марте у нас очень тяжелый график — матчи фактически каждые три дня, поэтому в большей степени занимаемся восстановительными процедурами и ждем возвращения в строй травмированных игроков. Против «Реала» надеемся показать хорошую игру.

О «Реале» много говорить не надо. Возможно, сейчас эта команда находится не в самой оптимальной форме, но это королевский клуб, который обладает полным набором игроков, начиная с задней линии и заканчивая передней линией в лице Тавареша, «закрывающего небо» не только нам, но и всем соперникам.

У них очень ровный состав, и к этому составу тяжело будет подбирать ключи, так как у них практически шесть человек набирают одинаковое количество очков, и в любой момент может кто-то «выстрелить», — цитирует Мальцева официальный сайт подмосковсной команды.

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