Андрей Мальцев: о «Реале» много говорить не надо

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».
«В феврале и марте у нас очень тяжелый график — матчи фактически каждые три дня, поэтому в большей степени занимаемся восстановительными процедурами и ждем возвращения в строй травмированных игроков. Против «Реала» надеемся показать хорошую игру.
О «Реале» много говорить не надо. Возможно, сейчас эта команда находится не в самой оптимальной форме, но это королевский клуб, который обладает полным набором игроков, начиная с задней линии и заканчивая передней линией в лице Тавареша, «закрывающего небо» не только нам, но и всем соперникам.
У них очень ровный состав, и к этому составу тяжело будет подбирать ключи, так как у них практически шесть человек набирают одинаковое количество очков, и в любой момент может кто-то «выстрелить», — цитирует Мальцева официальный сайт подмосковсной команды.
- 2 марта 2021
-
00:09
-
00:08
- 1 марта 2021
-
23:39
-
23:12
-
22:25
-
20:48
-
19:52
-
18:01
-
17:00
-
16:14
-
15:16
-
13:48
-
13:48
-
12:44
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:28
-
20:14
-
18:59
-
17:38
-
17:24
-
16:48
-
15:21
-
14:58
-
13:51