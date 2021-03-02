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Джеймс Харден установил уникальный рекорд в истории НБА

Джеймс Харден установил уникальный рекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» (124:113 ОТ) набрал 30 очков, 14 подборов и 15 передач.

Харден стал первым игроком в истории НБА, который покорил статистику 30-10-15, не совершив при этом ни одной потери. Леброн Джеймс, Крис Пол и Джон Стоктон — три баскетболиста, которые сумели набрать 30+ очков и 15+ передач без потерь, но при этом не оформляли трипл-дабл из-за недобора двузначного количества подборов. Кроме того, никто в истории франшизы «Нетс» до Хардена не записывал себе в актив как минимум 30 очков, 10 подборов и 15 передач в одном матче.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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