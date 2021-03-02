«Хьюстон» проиграл 12-й раз кряду, 30 очков Ламело не спасли «Шарлотт» в игре с «Блэйзерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:90.

В составе победителей лучшими на паркете были Коллин Секстон (39 очков), Дариус Гарлэнд (14 очков) и Джеди Осман (11 очков). У «Рокетс» наиболее заметными в игре были Джон Уолл (32 очка), Виктор Оладипо (20 очков) и Стерлинг Браун (8 очков).

Для «Хьюстона» это поражение стало 12-м подряд в сезоне. Следующий матч «Рокетс» проведут дома 4 марта с «Бруклин Нетс». У «Кавальерс» четвёртая подряд победа, в следующем матче «Кливленд» дома сыграет с «Индианой Пэйсерс».

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 123:111. У «Портленда» лучшими на площадке были Кармело Энтони (29 очков), Дэмьен Лиллард (23 очка и 10 передач) и Роберт Ковингтон (21 очко и 10 подборов). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Ламело Болл (30 очков), Терри Розир (20 очков) и Малик Монк (19 очков).

В следующем матче 4 марта «Портленд» примет «Голден Стэйт Уорриорз», а «Шарлотт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».