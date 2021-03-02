Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» проиграл 12-й раз кряду, 30 очков Ламело не спасли «Шарлотт» в игре с «Блэйзерс»

«Хьюстон» проиграл 12-й раз кряду, 30 очков Ламело не спасли «Шарлотт» в игре с «Блэйзерс»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:90.

В составе победителей лучшими на паркете были Коллин Секстон (39 очков), Дариус Гарлэнд (14 очков) и Джеди Осман (11 очков). У «Рокетс» наиболее заметными в игре были Джон Уолл (32 очка), Виктор Оладипо (20 очков) и Стерлинг Браун (8 очков).

Для «Хьюстона» это поражение стало 12-м подряд в сезоне. Следующий матч «Рокетс» проведут дома 4 марта с «Бруклин Нетс». У «Кавальерс» четвёртая подряд победа, в следующем матче «Кливленд» дома сыграет с «Индианой Пэйсерс».

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 123:111. У «Портленда» лучшими на площадке были Кармело Энтони (29 очков), Дэмьен Лиллард (23 очка и 10 передач) и Роберт Ковингтон (21 очко и 10 подборов). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Ламело Болл (30 очков), Терри Розир (20 очков) и Малик Монк (19 очков).

В следующем матче 4 марта «Портленд» примет «Голден Стэйт Уорриорз», а «Шарлотт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
90 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Уолл - 32, Оладипо - 20, Браун - 8, Такер - 7, Паттон - 6, Маклемор - 5, Тэйт - 5, Хаус - 4, Джонс - 3, Вуд, Гордон, Куруч, Мартин, Нваба, Портер, Экзам
Кливленд Кавальерс: Секстон - 39, Гарлэнд - 14, Осман - 11, Аллен - 10, Макги - 10, Уэйд - 8, Окоро - 5, Стивенс - 2, Уиндлер - 2, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Лав, Нэнс, Принс, Томас
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
123 : 111
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 29, Лиллард - 23, Ковингтон - 21, Трент-мл. - 17, Кантер - 11, Литтл - 11, Худ - 8, Джонс - 3, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Саймонс, Эллеби
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Розир - 20, Монк - 19, Мартин - 11, Бриджес - 9, Мартин - 8, Бийомбо - 6, Макдэниелс - 5, Вашингтон - 3, Грэм, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Риллер, Ричардс, Хэйворд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021