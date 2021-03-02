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Шакил О'Нил назвал 5 игроков, способных превзойти 81 очко результативности Коби Брайанта

Шакил О'Нил назвал 5 игроков, способных превзойти 81 очко результативности Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0
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Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил на YouTube-канале Dan Patrick Show назвал пять действующих игроков, которые могли бы превзойти достижение легендарного Коби Брайанта. Он однажды набрал 81 очко в одном матче.

В качестве таких игроков О’Нил назвал Джеймса Хардена, Кайри Ирвинга, Стефена Карри, Девина Букера и Кевина Дюранта.

Из перечисленных игроков больше всего очков в одном матче набирал Букер. Его рекорд составляет 70 очков.
Харден дважды набирал 61 очко, когда выступал за «Хьюстон Рокетс». 62 очка в январе 2021 года набрал Карри. Лучшим результатом Ирвинга пока являются 57 очков, а Дюранта — 54.

Коби Брайант — легендарный игрок НБА, проведший всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2020 году он трагически погиб в результате крушения вертолёта.

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