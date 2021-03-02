Кармело Энтони установил два рекорда сезона и рекорд карьеры

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони набрал 29 очков (10/19 с игры) и 5 перехватов в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (123:111).
Энтони реализовал 6 трехочковых за игру. Он установил сезонный рекорд по результативности и количеству дальних попаданий. Кроме того, Энтони впервые в карьере провел матч с 5+ перехватов и 5+ точных трёхочковых.
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Самыми результативными в составе «Портленда» стали Кармело Энтони (29 очков), Дэмиан Лиллард (23 очка, 10 передач) и Роберт Ковингтон (21 очко, 10 подборов). Дабл-дабл оформил Энес Кантер (11 очков, 11 подборов). У «Шарлотт» 30 очков, 6 подборов и 8 передач записал на свой счёт Ламело Болл. Еще 20 очков принёс команде Терри Розир.
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