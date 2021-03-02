В «Зените» рассказали о пополнении ротации игроков

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» рассказал о готовности разыгрывающего Дмитрия Хвостова, восстановившегося после травмы, и новичка команды Тарика Блэка, который присоединился к питерцам.
«Степень готовности Тарика ровно такая, какая может быть у игрока с отсутствием игровой практики в течение нескольких месяцев и после длительного перелёта. Тарик адаптируется в команде, все ему в этом помогаем. Он очень старается, у него потрясающий настрой и желание как можно быстрее вернуть себе привычные кондиции и играть. Это игрок высокого уровня, и я уверен, что ему не потребуется много времени для этого.
Дмитрий Хвостов полностью восстановился и готов играть. Дальше решение за тренером. Календарь такой, что практически каждая игра ключевая, а Хвостову нужно немного времени, чтобы войти в игровой ритм. Поэтому он появится на площадке при первой же возможности, может, уже в следующей игре», — цитируют Церковного «Известия».
- 2 марта 2021
-
10:34
-
10:20
-
09:59
-
09:36
-
09:25
-
09:17
-
09:09
-
09:02
-
08:19
-
07:13
-
00:09
-
00:08
- 1 марта 2021
-
23:39
-
23:12
-
22:25
-
20:48
-
19:52
-
18:01
-
17:00
-
16:14
-
15:16
-
13:48
-
13:48
-
12:44
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36