В «Зените» рассказали о пополнении ротации игроков

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» рассказал о готовности разыгрывающего Дмитрия Хвостова, восстановившегося после травмы, и новичка команды Тарика Блэка, который присоединился к питерцам.

«Степень готовности Тарика ровно такая, какая может быть у игрока с отсутствием игровой практики в течение нескольких месяцев и после длительного перелёта. Тарик адаптируется в команде, все ему в этом помогаем. Он очень старается, у него потрясающий настрой и желание как можно быстрее вернуть себе привычные кондиции и играть. Это игрок высокого уровня, и я уверен, что ему не потребуется много времени для этого.

Дмитрий Хвостов полностью восстановился и готов играть. Дальше решение за тренером. Календарь такой, что практически каждая игра ключевая, а Хвостову нужно немного времени, чтобы войти в игровой ритм. Поэтому он появится на площадке при первой же возможности, может, уже в следующей игре», — цитируют Церковного «Известия».