Эксперт: ЦСКА начал демонстрировать свой сумасшедший потенциал

Бывший тренер сборной России Борис Соколовский поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (75:74).

«Когда я смотрел игру ЦСКА с «Олимпиакосом», то отметил, что Майк Джеймс после своей поездки в США заиграл по-новому. Он проявлял себя командным игроком. Если бы он всегда так делился мячом с партнёрами, то ему бы не было цены. И тот факт, что они вели по ходу матча 25 очков, говорит о том, что «армейцы» начали демонстрировать свой сумасшедший потенциал. Теперь в процессе управления игрой Итудису и его помощникам надо быть повнимательнее, не допускать послаблений в плане контроля за балансом на паркете», — цитируют Соколовского «Известия».

Также эксперт поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Маккаби».

«Важно, чтобы Джеймс не захотел забить больше, чем Уилбекин, и игра не превратилась в перестрелку двух снайперов. Тогда это будет очень непредсказуемый матч. Если же ЦСКА будет действовать командно, как в Греции, то я бы поставил на победу московского клуба», — добавил Соколовский.