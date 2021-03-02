Пабло Ласо: «Химки» приближаются к победе. Алексей Швед — образцовый скорер
Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».
«Когда команда уровня «Химок» находится в тяжёлой ситуации и проходит серию поражений, она приближается к победе. Нам обязательно нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в этой игре. «Химки» потеряли некоторых исполнителей. Сейчас они испытывают больше проблем под кольцом, но у них есть хорошие атакующие игроки, которые представляют большую опасность. Алексей Швед — образцовый скорер. Есть и другие сильные игроки — Джордан Мики, Дайрис Бертанс, Вячеслав Зайцев и Сергей Карасёв. Они с самого начала матча заставят нас прилагать усилия в защите», — цитирует Ласо Defensa Central.
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