Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пабло Ласо: «Химки» приближаются к победе. Алексей Швед — образцовый скорер

Пабло Ласо: «Химки» приближаются к победе. Алексей Швед — образцовый скорер
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Когда команда уровня «Химок» находится в тяжёлой ситуации и проходит серию поражений, она приближается к победе. Нам обязательно нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в этой игре. «Химки» потеряли некоторых исполнителей. Сейчас они испытывают больше проблем под кольцом, но у них есть хорошие атакующие игроки, которые представляют большую опасность. Алексей Швед — образцовый скорер. Есть и другие сильные игроки — Джордан Мики, Дайрис Бертанс, Вячеслав Зайцев и Сергей Карасёв. Они с самого начала матча заставят нас прилагать усилия в защите», — цитирует Ласо Defensa Central.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021