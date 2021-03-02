Шакил О'Нил назвал игрока, оказавшего наибольшее влияние на баскетбол за последние 30 лет

Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил поделился мнением о том, кто из игроков оказал наибольшее влияние на баскетбол за последние 30 лет. О’Нил согласился с ведущим The Dan Patrick Show Дэном Патриком, который в качестве такого игрока назвал Стефена Карри.

«Я смотрю на всех этих малышей и думаю: «Бро, я никогда не видел, чтобы малыш демонстрировал такой дриблинг и так бросал по кольцу!» Я согласен», — сказал Шакил на YouTube-канале The Dan Patrick Show,

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.