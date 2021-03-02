Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кармело Энтони отреагировал на то, что Ламело Болл использует прозвище «Мело»

Кармело Энтони отреагировал на то, что Ламело Болл использует прозвище «Мело»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэил Блэйзерс» Кармело Энтони прокомментировал тот факт, что разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл также использует прозвище «Мело».

«Ламело будет выступать в НБА так долго, что, возможно, вы тоже привыкнете к его такому прозвищу. Для меня это честь», — цитирует Кармело журналист Шон Хайкин.

Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА., сообщает ESPN Stats & Info.

Ламело Болл покорил уникальный рекорд Луки Дончича и Леброна Джеймса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021