Кармело Энтони отреагировал на то, что Ламело Болл использует прозвище «Мело»
Форвард «Портленд Трэил Блэйзерс» Кармело Энтони прокомментировал тот факт, что разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл также использует прозвище «Мело».
«Ламело будет выступать в НБА так долго, что, возможно, вы тоже привыкнете к его такому прозвищу. Для меня это честь», — цитирует Кармело журналист Шон Хайкин.
Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА., сообщает ESPN Stats & Info.
Ламело Болл покорил уникальный рекорд Луки Дончича и Леброна Джеймса
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