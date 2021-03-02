Гомельский назвал одного из немногих тренеров Европы, которому можно было бы доверить ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский в очередной раз высказался о ситуации с главным тренером ЦСКА. Ранее Гомельский неоднократно критиковал главного тренера команды Димитриса Итудиса и говорил, что «армейцам» нужен новый наставник.

По мнению Гомельского, Итудиса в ЦСКА мог бы сменить Хавьер Паскуаль, который в настоящее время является главным тренером «Зенита».

«С огромным уважением отношусь к работе Хави Паскуаля. Он — классный тренер. Один из немногих в Европе, которому можно было бы доверить ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

По мнению Гомельского, Итудис уже не контролирует ситуацию в московском клубе. При этом пока неизвестно, планирует ли руководство ЦСКА оставлять тренера на следующий сезон.