Гомельский назвал одного из немногих тренеров Европы, которому можно было бы доверить ЦСКА
Известный российский комментатор Владимир Гомельский в очередной раз высказался о ситуации с главным тренером ЦСКА. Ранее Гомельский неоднократно критиковал главного тренера команды Димитриса Итудиса и говорил, что «армейцам» нужен новый наставник.
По мнению Гомельского, Итудиса в ЦСКА мог бы сменить Хавьер Паскуаль, который в настоящее время является главным тренером «Зенита».
«С огромным уважением отношусь к работе Хави Паскуаля. Он — классный тренер. Один из немногих в Европе, которому можно было бы доверить ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.
По мнению Гомельского, Итудис уже не контролирует ситуацию в московском клубе. При этом пока неизвестно, планирует ли руководство ЦСКА оставлять тренера на следующий сезон.
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