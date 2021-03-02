Дайрис Бертанс покинул «Химки»

Пресс-служба «Химок» объявила об уходе защитника Дайриса Бертанса. 31-летний игрок покинул расположение клуба. Стороны расторгли контракт. При этом о причине расставания «Химок» с легионером ничего не сообщается.

Латвиец выступал за «Химки» с 2019 года. Он в среднем набирал в нынешнем сезоне в Евролиге 5,3 очка и делал 1,2 подбора.

Примечательно, что ранее «Химки» уже расстались с Юнасом Йеребко и Грегом Монро.

Нынешний сезон складывается для «Химок» крайне неудачно. Подмосковный клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф Евролиги. По ходу сезона химчане отправили в отставку главного тренера Римаса Куртинайтиса.

В Евролиге подмосковный клуб одержал всего две победы. В Единой лиге ВТБ у «Химок» — лишь девять побед.