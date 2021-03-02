Дэмьен Лиллард ответил на вопрос, кто бы победил в бою Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением об исходе возможного боя легенды бокса Флойда Мейвезера и действующего обладателя поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса.
«Твиттер» ESPN Ringside поинтересовался у пользователей, чем бы завершился бой Мейвезера и Альвареса. После этого Лиллард высказал собственные соображения.
«Я никогда бы не поставил против Мейвезера. Но я знаю, что сегодня он бы не согласился на такой бой», — написал Лиллард в своём «твиттере».
Сауль Канело Альварес 8 мая встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.
30-летний представитель Мексики Сауль Канело Альварес имеет рекорд 55 (37 КО)-1-2, показатели его будущего соперника Билли Джо Сондерса — 30 (14 КО)-0-0.
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