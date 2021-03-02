Евгений Пашутин: очень внимательно следует сыграть против снайперов Брауна, Мишинё, Пино

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и защитник Мантас Калниетис поделились ожиданиями от матче топ-16 Еврокубка с «Метрополитаном».

«Метрополитан 92» играет в тягучем темпе, у них всегда много физического контакта в игре. Нам нужно остановить Чикоко, который опасен при атаках из-под кольца. Очень внимательно следует сыграть против снайперов Брауна, Мишинё, Пино. У французов есть ещё несколько опасных игроков, так что не буду перечислять всю команду. Должны навязать им борьбу, не давать бросать без сопротивления. Нам нужно играть агрессивно, оказывать давление на мяч, контролировать подбор и действовать в атаке так же, как в последнем матче против «Енисея». Много работали во время февральского «окна» сборных, теперь нужно всё это показать в игре с «Метрополитаном». Все сорок минут матча обязаны провести сфокусировано, должны двигать мяч, атаковать слабые стороны соперника и играть только на победу», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.



«Сейчас у нас непростой период. Буквально пару дней назад мы впервые собрались командой после нескольких недель перерыва на матчи национальных сборных. У нас есть новые игроки и новые тренеры, так что не так легко сразу же адаптироваться ко всем изменениям, но впереди у нас две игры, которые мы должны выиграть любой ценой. Других вариантов у нас нет. «Метрополитан 92» выделяется хорошей игрой в защите. Они стараются максимально жестко играть персонально, делают все, чтобы соперники чувствовали себя некомфортно. Мы не особо пристально смотрим на ростер тех команд, против которых играем. Нам нужно, в первую очередь, концентрироваться на свой игре, быть сфокусированными и готовыми к матчу на 100%», — добавил Калниетис.