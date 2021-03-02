Стивен Эй Смит назвал лучшего белого игрока в истории после Ларри Бёрда

Аналитик НБА Стивен Эй Смит считает, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич превосходит Дирка Новицки и Ману Джинобили, а также является вторым лучшим белым игроком в истории лиги после легенды «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда.



«Лишь один игрок приходит мне на ум, когда я наблюдаю за игрой Луки Дончича. Это не Джеймс Харден, это игрок из совсем другого поколения, единственный и неповторимый Лэрри Бёрд. При всём уважении к Дирку Новицки и Ману Джинобили, но Лука Дончич – это самый крутой белый чувак после Ларри Берда. Кто-то должен был сказать это, вот я и говорю. Бытовало мнение, что Бёрда продвигали из-за того, что он белый, ему пришлось поднять на ноги несколько команд, прежде чем его величие было признано. Тем не менее, у Луки уже есть это уважение. И этому парню на днях исполнилось 22 года. В субботу он переиграл Джеймса Хардена и привёл команду к победе над «Бруклин Нетс», – приводит слова Смита Fadeaway World.