«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Альбу» в Евролиге

В Санкт-Петербурге завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Альбу».

Хозяева неудачно начали встречу. После первой четверти они уступали со счётом 23:24, а к большому перерыву преимущество берлинцев выросло до 5 очков — 48:43. Но во второй половине подопечные Паскуаля прибавили. К завершению третьей десятиминутки «Зенит» уже лидировал — 68:67. В заключительном игровом отрезке петербуржцы совершили мощный рывок и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 87:71.

Самым результативным в составе хозяев стал Кевин Пэнгос, набравший 19 очков и совершивший 7 передач. Ещё 15 баллов в активе Уилла Томаса. У берлинцев 18 очков и 6 подборов на счету Люка Сикмы.