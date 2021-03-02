«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Альбу» в Евролиге
В Санкт-Петербурге завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Альбу».
Хозяева неудачно начали встречу. После первой четверти они уступали со счётом 23:24, а к большому перерыву преимущество берлинцев выросло до 5 очков — 48:43. Но во второй половине подопечные Паскуаля прибавили. К завершению третьей десятиминутки «Зенит» уже лидировал — 68:67. В заключительном игровом отрезке петербуржцы совершили мощный рывок и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 87:71.
Самым результативным в составе хозяев стал Кевин Пэнгос, набравший 19 очков и совершивший 7 передач. Ещё 15 баллов в активе Уилла Томаса. У берлинцев 18 очков и 6 подборов на счету Люка Сикмы.
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