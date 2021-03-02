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«Химки» вырвали победу в матче с «Реалом», прервав серию из 16 поражений в Евролиге

«Химки» вырвали победу в матче с «Реалом», прервав серию из 16 поражений в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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В Мытищах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Реал».

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, немного удачливей в ней были гости — 18:17. Во второй десятиминутке «Химки» прибавили и вышли вперёд — 45:38. После большого перерыва «Реал» перехватил инициативу, в результате перед заключительным игровым отрезком на табло был равный счёт — 62:62.

В последние десять минут матча «Химки» смогли мобилизоваться и вырвали победу — 78:77. Таким образом, подопечные Мальцева прервали серию из 16 поражений в Евролиге. Лучшими в составе победителей стали Алексей Швед и Эррик Макколум, набравшие по 22 очка. В составе команды из Испании по 15 очков набрали Габриэль Дек и Джейси Кэрролл.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2021, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
78 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Химки: Макколум - 22, Швед - 22, Мики - 19, Карасёв - 9, Валиев - 4, Вяльцев - 2, Воронов, Зайцев, Моня, Понкрашов, Шарапов
Реал Мадрид: Дек - 15, Кэрролл - 15, Тавареш - 14, Лапровиттола - 12, Козёр - 11, Алосен - 3, Гаруба Алари - 2, Тайус - 2, Тэйлор - 2, Рейес - 1, Абальде, Цаликис-Вукчевич
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