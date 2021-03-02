«Химки» вырвали победу в матче с «Реалом», прервав серию из 16 поражений в Евролиге

В Мытищах завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Реал».
Первая четверть прошла практически в равной борьбе, немного удачливей в ней были гости — 18:17. Во второй десятиминутке «Химки» прибавили и вышли вперёд — 45:38. После большого перерыва «Реал» перехватил инициативу, в результате перед заключительным игровым отрезком на табло был равный счёт — 62:62.
В последние десять минут матча «Химки» смогли мобилизоваться и вырвали победу — 78:77. Таким образом, подопечные Мальцева прервали серию из 16 поражений в Евролиге. Лучшими в составе победителей стали Алексей Швед и Эррик Макколум, набравшие по 22 очка. В составе команды из Испании по 15 очков набрали Габриэль Дек и Джейси Кэрролл.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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