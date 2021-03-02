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«Мы были ужасны». В «Реале» отреагировали на поражение в матче с «Химками»

«Мы были ужасны». В «Реале» отреагировали на поражение в матче с «Химками»
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и форвард Габриэль Дек поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (77:78).

«Мы были ужасны в первой половине. Бились после перерыва, но было слишком поздно. Легко говорить о последнем владении, но для меня первая половина является решающей. Мы не играли в защите и нападении. Совершили много потерь. Очень сложно выиграть матч, когда смотришь в статистику и видишь там цифру «23 потери», — приводит слова Ласо официальный сайт «Реала».

«Это важный месяц, и мы должны выкладываться на полную в каждой игре. Мы хорошо играли после третьей четверти, но провалили первую половину. Мы не были сосредоточены, у нас было мало энергии. Мы должны извлечь из этого выводы перед следующей игрой. Нужно начать следующий матч с правильной ментальностью. Необходимо максимально выкладываться в каждой игре», — добавил Дек.

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