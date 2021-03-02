«Мы были ужасны». В «Реале» отреагировали на поражение в матче с «Химками»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и форвард Габриэль Дек поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (77:78).
«Мы были ужасны в первой половине. Бились после перерыва, но было слишком поздно. Легко говорить о последнем владении, но для меня первая половина является решающей. Мы не играли в защите и нападении. Совершили много потерь. Очень сложно выиграть матч, когда смотришь в статистику и видишь там цифру «23 потери», — приводит слова Ласо официальный сайт «Реала».
«Это важный месяц, и мы должны выкладываться на полную в каждой игре. Мы хорошо играли после третьей четверти, но провалили первую половину. Мы не были сосредоточены, у нас было мало энергии. Мы должны извлечь из этого выводы перед следующей игрой. Нужно начать следующий матч с правильной ментальностью. Необходимо максимально выкладываться в каждой игре», — добавил Дек.
- 3 марта 2021
-
00:29
-
00:06
- 2 марта 2021
-
23:48
-
23:37
-
23:29
-
22:35
-
21:46
-
21:39
-
21:08
-
20:58
-
19:35
-
17:50
-
17:47
-
16:57
-
16:07
-
15:25
-
14:41
-
13:43
-
13:15
-
12:25
-
11:58
-
11:08
-
10:34
-
10:20
-
09:59
-
09:36
-
09:25
-
09:17
-
09:09
-
09:02
-
08:19
-
07:13
-
00:09
-
00:08
- 1 марта 2021
-
23:39