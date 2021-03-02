Хавьер Паскуаль высказался о крупной победе «Зенита» над «Альбой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (87:71).

«Во-первых, думаю, мы должны порадоваться результату этого матча. Наш соперник играл превосходно 25 минут — им удавались практически все броски. «Альба» была очень эффективна, несмотря на то, что в защите играла не так хорошо, наказывала нас за ошибки. Мы заранее знали, что игра может быть такой, знали, что должны оставаться сильными психологически, шаг за шагом ждать момента, чтобы изменить ход матча.

Через защиту нам удалось улучшить нашу игру и в последней четверти мы действовали хорошо, как в обороне, так и в нападении, и нам в итоге удалось решить все в свою пользу. Он с нами всего четыре дня, но уже помогает команде. В этом матче он хорошо отработал как в защите, так и в нападении, особенно во второй половине. Конечно, ему еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции, но Тарик борец, и мы рады, что он с нами", — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».