Аленичев переживал за «Химки», Швед играл с серёжкой. Яркие фото победы над «Реалом»

2 марта в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 26-го тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» и прервали серию из 16 поражений. Встреча завершилась со счётом 78:77 в пользу команды Андрея Мальцева.

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал победу клуба:



«Приятно обыграть королевский клуб! Ребята собрались и практически выполнили установку на игру, процентов на 70. Думаю, если бы мы сыграли более дисциплинировано, то могли бы выиграть чуть-чуть больше. Если взять статистику, то можно увидеть, что мы сделали 22 передачи и 18 перехватов, что больше, чем у сыгранного «Реала», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.