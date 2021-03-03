ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге

В Тель-Авиве завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, что отражали и цифры на табло — 23:23. Во второй десятиминутке «армейцы» совершили мощный рывок, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 51:33.

В третьей четверти израильтянам удалось немного отыграть отставание — 52:68. А в заключительном игровом отрезке игра ЦСКА неожиданно развалилась. Подопечные Итудиса с большим трудом удержали победный счёт — 84:80.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, записавший в актив 21 очко и 5 подборов. У «Маккаби» 20 очков набрал Тайлер Дорси, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер.