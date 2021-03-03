ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге
В Тель-Авиве завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, что отражали и цифры на табло — 23:23. Во второй десятиминутке «армейцы» совершили мощный рывок, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 51:33.
В третьей четверти израильтянам удалось немного отыграть отставание — 52:68. А в заключительном игровом отрезке игра ЦСКА неожиданно развалилась. Подопечные Итудиса с большим трудом удержали победный счёт — 84:80.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, записавший в актив 21 очко и 5 подборов. У «Маккаби» 20 очков набрал Тайлер Дорси, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер.
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 марта 2021, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
80 : 84
ЦСКА
Москва, Россия
Маккаби Тель-Авив: Дорси - 20, Хантер - 14, Калояро - 9, Уилбекин - 8, Брайант - 7, Касспи - 6, Коэн - 5, Джонс - 4, Бендер - 3, Блайзер - 2, Жижич - 2, ДиБартоломео
ЦСКА: Клайберн - 21, Хиллиард - 17, Лундберг - 12, Джеймс - 10, Шенгелия - 8, Боломбой - 6, Эрик - 6, Курбанов - 3, Хэкетт - 1, Антонов, Стрелниекс, Фойгтман
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