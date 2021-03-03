Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки», «Сан-Антонио» разгромил «Нью-Йорк»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 128:97.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 37 очков, 10 подборов и 11 передач. Джамал Маррей набрал 24 очка.
Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 27 очков. Крис Миддлтон набрал 20 очков.
«Милуоки» прервал пятиматчевую победную серию. «Денвер» в свою очередь одержал третью победу подряд.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:93.
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 05:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
97 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 20, Лопес - 12, Форбс - 9, Коннотон - 8, Огастин - 7, Портис - 4, Холидэй - 4, Дивинченцо - 3, Уилсон - 3, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 24, Дозьер - 19, Бартон - 14, Портер - 11, Моррис - 10, Ннаджи - 6, Чанчар - 4, Бол - 3, Грин, Кампаццо, Миллсэп, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 93
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Лайлз - 18, Мюррей - 17, Миллз - 14, Саманич - 14, Уокер - 11, Дерозан - 10, Джонсон - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Ойбанкс - 8, Пёлтль - 8, Джонс - 2, Васселл, Гэй, Олдридж, Уайт, Уэзерспун
Нью-Йорк Никс: Куикли - 26, Барретт - 15, Рэндл - 14, Нтиликина - 13, Нокс - 7, Топпин - 7, Бёркс - 4, Ноэль - 4, Баллок - 3, Браздейкис, Гибсон, Пинсон, Пэйтон, Риверс, Робинсон, Роуз, Харпер
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