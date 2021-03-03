Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки», «Сан-Антонио» разгромил «Нью-Йорк»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 128:97.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 37 очков, 10 подборов и 11 передач. Джамал Маррей набрал 24 очка.

Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 27 очков. Крис Миддлтон набрал 20 очков.

«Милуоки» прервал пятиматчевую победную серию. «Денвер» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:93.