Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы участники конкурсов трёхочковых, данков и мастерства на Матче звёзд НБА

НБА на официальном сайте объявила состав участников конкурсов трёхочковых бросков, данков и мастерства на Матче звёзд в Атланте 7 марта.

Участники конкурса трехочковых-2021: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Девин Букер («Финикс Санз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»). Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отклонил предложение лиги участвовать в конкурсе.

Участники конкурса данков-2021: Оби Топпин («Нью-Йорк Никс»), Кассисус Стэнли («Индиана Пэйсерз»), Анферни Саймонс («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Зайон Уильямсон, Энтони Эдвардс, Джейлен Браун, Майлз Бриджес и Алекс Карузо отказались от участия в конкурсе. В качестве судей выступят бывшие победители конкурса Доминик Уилкинс, Спад Уэбб, Джейсон Ричардсон, Ди Браун и Джош Смит.

Участники конкурса мастерства-2021: Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Роберт Ковингтон («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерз»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик»).