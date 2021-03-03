Андрей Ватутин объяснил, почему Дэвид Блатт никогда не возглавлял ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему известный тренер Дэвид Блатт, успешно работавший в России, так никогда и не возглавил московский клуб.

«Я бы сказал, что это совпадение. Мы относимся к Дэвиду с уважением и любовью. Признаю, что мы обсуждали его кандидатуру несколько раз. Но нужно понимать, что ЦСКА возглавляли другие тренеры очень высокого уровня», — цитирует Ватутина Israelhayom.

Накануне, 3 марта, ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча закончилась со счётом 84:80. Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, записавший в актив 21 очко и 5 подборов. У «Маккаби» 20 очков набрал Тайлер Дорси, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер.