Никола Йокич покорил достижения Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил 50-й трипл-дабл в карьере. Йокич повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена. Теперь они являются единственными центровыми в истории НБА, которые достигли отметки в 50 трипл-даблов. Только Чемберлену для этого потребовалось 703 матча, а Йокичу – 416.
В то же время Йокич догнал ещё одну легенду НБА – Карима Абдул-Джаббара. У них обоих теперь по восемь трипл-даблов с 30 набранными очками. Рекордсменом по этому показателю является Чемберлен (21).
Очередной трипл-дабл Йокич оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Эта встреча закончилась победой «Денвера» со счётом 128:97. Йокич в этой встрече набрал 37 очков, сделал 10 подборов и 11 передач.
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разбить «Милуоки», «Сан-Антонио» разгромил «Нью-Йорк»
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