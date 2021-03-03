Скотти Пиппен поделился трогательным видео встречи с Коби Брайантом

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен опубликовал видео с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом, который трагически погиб в начале 2020 года.
На видео Пиппен и Брайант встречаются на каком-то спортивном мероприятии. Легендарные игроки тепло здороваются, обнимаются и что-то обсуждают, смеясь.
«Я всегда буду хотеть, чтобы у меня был ещё один разговор с Коби. Несмотря на всё его величие и достижения, его лучшие дни ещё были впереди. Мои мысли с семьёй и друзьями Коби, Джианны и другими людьми, которые ушли от нас слишком рано год назад», — написал Пиппен в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Пиппена.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.
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