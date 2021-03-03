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Чемпион НБА назвал топ-3 самых неудержимых игроков в истории. Майкла Джордана нет в списке

Чемпион НБА назвал топ-3 самых неудержимых игроков в истории. Майкла Джордана нет в списке
Баскетбол / НБА 0
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Двукратный чемпион НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, назвал трёх игроков, которые были неудержимыми.

«На третьем месте среди неудержимых игроков в истории — получивший свободное пространство Леброн Джеймс. Первое и второе места? Всё просто. Первый — Карим Абдул-Джаббар со своим скай-хуком. А на втором месте — Шакил О’Нил со своими данками», — написал Томпсон в своём «твиттере».

Ранее Леброн преодолел отметку в 30 тыс. набранных очков. Он стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим 30 тыс. очков. До Джеймса эту отметку покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.

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