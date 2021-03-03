Легенда НБА объяснил, почему Коби Брайант не должен быть на логотипе лиги

Двукратный чемпион НБА Уолт Фрэйзер отреагировал на инициативу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга изменить логотип лиги. Ранее Ирвинг выступил за то, чтобы поместить на логотип легендарного игрока Коби Брайанта, который погиб в 2020 году в аварии вертолёта. Сейчас на эмблеме размещён силуэт члена Зала славы НБА Джерри Уэста.

«Если использовать на лого изображение лишь одного парня, мы оскорбим многих других. Я бы начал с Джорджа Микана. Без него всех этих парней не было бы и рядом. А Уилт Чемберлен? Билл Расселл? Они спасли лигу в 70-е. А что насчёт Карима Абдул-Джаббара? Джулиуса Ирвинга? А затем был и Майкл Джордан. Эти ребята создали баскетбол. Они создали игру для Коби и других парней. Нужно как-то вместить их всех на логотип», — цитирует Фрэйзера The New York Post.