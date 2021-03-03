Владимир Гомельский отреагировал на смерть Юрия Розанова

Известный российский комментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова. Об уходе из жизни Розанова стало известно сегодня, 3 марта.

«Я с большим уважением и симпатией относился к Юре. Он был весёлый, общительный и предельно доброжелательный человек. С ним всегда было легко общаться, и темы мы иногда обсуждали очень далекие от спорта. Познакомились на «НТВ+». А выделить какой-то Юрин репортаж (футбольный или хоккейный) я не могу. Мне всегда нравилась его работа, его русский язык, его интеллигентность и его преданность делу. Пусть земля будет пухом», — написал Гомельский на своём сайте.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.