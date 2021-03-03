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Леброн Джеймс пропустит первый матч в сезоне

Леброн Джеймс пропустит первый матч в сезоне
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. При этом, как подчёркивает источник, пропуск матча с «Сакраменто» не повлияет на участие Леброна в Матче звёзд НБА, который запланирован на 7 марта.

Матч «Саркаменто» — «Лейкерс» состоится утром 4 марта мск.

36-летний форвард пропустит первый матч в нынешнем сезоне. Примечательно, что «Лейкерс» предстоит провести два матча в течение двух дней.

Ранее Леброн преодолел отметку в 30 тыс. набранных очков. Он стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим 30 тыс. очков. До Джеймса отметку в 30 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.

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