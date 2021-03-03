Василий Карасёв стал главным тренером курского «Динамо»

Женский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) сменил главного тренера. Команду покинула Элен Шакирова, руководившая «Динамо» с начала нынешнего сезона. Как сообщает пресс-служба «Динамо», контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Главным тренером команды назначен Василий Карасёв. Он ранее работал помощником Шакировой. В остальном изменений в тренерском штабе коллектива из Курска не произошло.

«Динамо» предстоит провести три матча с УГМК, лидером российского чемпионата. 11 марта команды проведут матч в Екатеринбурге на предварительном этапе чемпионата России. А 17 и 19 марта команды уже сыграют в четвертьфинале женской Евролиги.