Василий Карасёв стал главным тренером курского «Динамо»
Женский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) сменил главного тренера. Команду покинула Элен Шакирова, руководившая «Динамо» с начала нынешнего сезона. Как сообщает пресс-служба «Динамо», контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Главным тренером команды назначен Василий Карасёв. Он ранее работал помощником Шакировой. В остальном изменений в тренерском штабе коллектива из Курска не произошло.
«Динамо» предстоит провести три матча с УГМК, лидером российского чемпионата. 11 марта команды проведут матч в Екатеринбурге на предварительном этапе чемпионата России. А 17 и 19 марта команды уже сыграют в четвертьфинале женской Евролиги.
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