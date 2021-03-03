Евгений Пашутин: в «Локомотиве-Кубань» собраны одни из ярчайших молодых игроков

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин видит большой потенциал у молодых игроков клуба.
«Я думаю, у нас собраны одни из ярчайших российских игроков в своём возрасте. Естественно, они есть и в других кубах. Но, если брать плеяду, то это и Андрей Мартюк, и Валерий Калинов, Владислав Емченко, и Сергей Долинин. У нас есть еще Егор Сычков, который тоже принимал участие в играх, Ярослав Нягу, и еще есть молодежь, очень интересные, талантливые ребята. Но, естественно, им нужно сейчас добавлять физических кондиций, составлять конкуренцию нашим американским легионерам, литовским — всем легионерам высочайшего уровня НБА и Евролиги. Это не так просто, и для них это большая школа. Этот год у них идет за два, а то и за три», — приводит слова Пашутина тележурнал «Вид сверху».
Андрей Мартюк, Владислав Емченко и Сергей Долинин пополнили состав «Локомотива» в нынешнем сезоне. Валерий Калинов перешел в основную команду в прошлом году. В среднем в этом сезоне каждый из них проводит на площадке по 8 минут.
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