Евгений Пашутин: в «Локомотиве-Кубань» собраны одни из ярчайших молодых игроков

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин видит большой потенциал у молодых игроков клуба.



«Я думаю, у нас собраны одни из ярчайших российских игроков в своём возрасте. Естественно, они есть и в других кубах. Но, если брать плеяду, то это и Андрей Мартюк, и Валерий Калинов, Владислав Емченко, и Сергей Долинин. У нас есть еще Егор Сычков, который тоже принимал участие в играх, Ярослав Нягу, и еще есть молодежь, очень интересные, талантливые ребята. Но, естественно, им нужно сейчас добавлять физических кондиций, составлять конкуренцию нашим американским легионерам, литовским — всем легионерам высочайшего уровня НБА и Евролиги. Это не так просто, и для них это большая школа. Этот год у них идет за два, а то и за три», — приводит слова Пашутина тележурнал «Вид сверху».



Андрей Мартюк, Владислав Емченко и Сергей Долинин пополнили состав «Локомотива» в нынешнем сезоне. Валерий Калинов перешел в основную команду в прошлом году. В среднем в этом сезоне каждый из них проводит на площадке по 8 минут.