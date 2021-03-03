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Воронцевич объяснил, почему выбрал «Нижний Новгород» среди немалого числа предложений

Воронцевич объяснил, почему выбрал «Нижний Новгород» среди немалого числа предложений
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал подписание контракта с «Нижним Новгородом».

«Я был в Москве, тренировался, готовился самостоятельно, в том числе и к выступлениям за сборную России. Держал себя в форме и решал вопросы, которые накопились за предыдущие годы. Этот контракт — новый шаг и хорошая возможность проявить себя, помочь «Нижнему Новгороду», тем ребятам, с которыми я играю в сборной. Да и тренера Зорана Лукича я знаю давно.

Когда Сергей Юрьевич Панов подошёл ко мне с этим предложением, я не смог ему отказать. Считаю, что на данном этапе жизни это самый лучший выбор для меня. Предложений было немало. Тут свою роль сыграло и обаяние Панова, я не смог устоять, неоднократно с ним общались. Да и от Москвы недалеко.

Тут много ребят, которых я знаю и по сборной, и по ЦСКА. Хорошо знаком с системой Лукича, и она мне нравится. Здесь собран хороший коллектив, все ребята борются, бьются, и тренировки здесь помогут мне в кратчайший срок набрать оптимальную форму», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».

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