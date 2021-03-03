«Размышления привилегированного». Игрок «Голден Стэйт» — о выпаде Ибрагимовича к Леброну
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Хуан Тоскано-Андерсон отреагировал на слова форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский футболист раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за активное комментирование политических событий. При этом нападающий «Милана» отдал должное мастерству Леброна на площадке.
«Размышления привилегированного», — написал Хуан Тоскано-Андерсон в своём «твиттере».
«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — сказал ранее Ибрагимович.
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