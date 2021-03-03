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УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места

УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Андорру».

Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 23:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущество — к большому перерыву они вели с разницей в девять очков — 43:34. Третья четверть осталась за «Андоррой», сократившей отставание до семи очков. В четвёртой десятиминутке подопечные Прифтиса совершили впечатляющий рывок и довели встречу до разгромной победы — 85:63.

Лучшим в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 18 очков. У «Андорры» 18 очков набрал Хаукур Паульссон.

Эта победа стала для УНИКСа пятой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира с первого места.

Еврокубок. Группа H. 5-й тур
03 марта 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
85 : 63
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
УНИКС: Уайт - 18, Смит - 14, Браун - 13, Канаан - 12, Холланд - 8, Теодор - 7, Морган - 6, Уолтерс - 5, Колесников - 2, Жбанов, Клименко, Узинский
Андорра: Паульссон - 18, Гело - 7, Гарсия - 6, Сенглин - 6, Ханна - 6, Диме - 4, Йелинек - 4, Олумуйива - 4, Паули - 4, Льовет - 2, Си - 2, Параховский
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