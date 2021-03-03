УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места

В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Андорру».
Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 23:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущество — к большому перерыву они вели с разницей в девять очков — 43:34. Третья четверть осталась за «Андоррой», сократившей отставание до семи очков. В четвёртой десятиминутке подопечные Прифтиса совершили впечатляющий рывок и довели встречу до разгромной победы — 85:63.
Лучшим в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 18 очков. У «Андорры» 18 очков набрал Хаукур Паульссон.
Эта победа стала для УНИКСа пятой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира с первого места.
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