УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места

В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Андорру».



Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 23:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущество — к большому перерыву они вели с разницей в девять очков — 43:34. Третья четверть осталась за «Андоррой», сократившей отставание до семи очков. В четвёртой десятиминутке подопечные Прифтиса совершили впечатляющий рывок и довели встречу до разгромной победы — 85:63.



Лучшим в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 18 очков. У «Андорры» 18 очков набрал Хаукур Паульссон.



Эта победа стала для УНИКСа пятой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира с первого места.