НБА назвала составы на Матч восходящих звёзд. Факундо Кампаццо и Ламело Болл в списке

НБА объявила составы команд на Матч восходящих звёзд — 2021. Игра в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, но оглашение состава сделано для того, чтобы отметить лучших игроков лиги.
Состав сборной: Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Джа Морант («Мемфис»), Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»), Тайлер Хирроу («Майами»), ДеАндре Хантер («Атланта»), Келдон Джонсон («Сан-Антонио»), Майкл Портер («Денвер») и Джеймс Уайзмен («Голден Стэйт»).
Состав сборной мира: Прешес Ачиува («Майами»), Дени Авдия, Руи Хачимура (оба – «Вашингтон»), Никейл Александер-Уокер («Нью-Орлеан»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Факундо Кампаццо («Денвер»), Брэндон Кларк («Мемфис»), Лугенц Дорт, Тео Маледон (оба – «Оклахома») и Майкл Малдер («Голден Стэйт»).
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