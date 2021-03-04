«Фенербахче» обыграл «Милан» благодаря 20 очкам Де Коло и дабл-даблу Веселы

В Милане завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпия Милан» принимала «Фенербахче».



Хозяева паркета успешно начали встречу, поведя в счёте к первому перерыву с преимуществом четыре очка. Во втором игровом отрезке «Фенербахче» удалось отыграть два очка остатвания — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:50 в пользу «Олимпии Милан». В третьей четверти сильнее оказались гости, которым удалось повести в счёте к заключительной десятиминутке — 78:69. В заключительной четверти хозяевам паркета так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 100:92 в пользу «Фенербахче».



Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Ян Веселы — 13 очков и 10 подборов. В составе итальянской команды 20 очков набрал Кевин Пантер.

В другом матче игрового дня «Баскония» обыграла «Олимпиакос» со счётом 91:66 (15:21, 28:11, 25:26, 23:8). У победителей лучшими стали Лука Вильдоса (19 очков, 8 передач) и Рокас Гедрайтис (18 очков). В составе «Олимпиакоса» 15 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

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