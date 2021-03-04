Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Фенербахче» обыграл «Милан» благодаря 20 очкам Де Коло и дабл-даблу Веселы

«Фенербахче» обыграл «Милан» благодаря 20 очкам Де Коло и дабл-даблу Веселы
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Милане завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпия Милан» принимала «Фенербахче».

Хозяева паркета успешно начали встречу, поведя в счёте к первому перерыву с преимуществом четыре очка. Во втором игровом отрезке «Фенербахче» удалось отыграть два очка остатвания — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:50 в пользу «Олимпии Милан». В третьей четверти сильнее оказались гости, которым удалось повести в счёте к заключительной десятиминутке — 78:69. В заключительной четверти хозяевам паркета так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 100:92 в пользу «Фенербахче».

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Ян Веселы — 13 очков и 10 подборов. В составе итальянской команды 20 очков набрал Кевин Пантер.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
03 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
92 : 100
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Пантер - 20, Датоме - 16, Шилдс - 14, Родригес - 13, Мицов - 8, Тарчевски - 6, Брукс - 5, Ролл - 5, Хайнс - 5, Мораскини, Чинчиарини, Эванс
Фенербахче: де Коло - 20, Браун - 18, Гудурич - 15, Пьерр - 15, Веселы - 13, Бартель - 9, Дювериоглу - 7, О'Куинн - 3, Биберович, Мухаммед, Сипахи, Эдди

В другом матче игрового дня «Баскония» обыграла «Олимпиакос» со счётом 91:66 (15:21, 28:11, 25:26, 23:8). У победителей лучшими стали Лука Вильдоса (19 очков, 8 передач) и Рокас Гедрайтис (18 очков). В составе «Олимпиакоса» 15 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021