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«Бруклин» победил «Хьюстон», «Юта» в овертайме уступила «Филадельфии»

«Бруклин» победил «Хьюстон», «Юта» в овертайме уступила «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 132:114.

Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (29 очков, 14 передач и 10 подборов), Кайри Ирвинг (24 очка) и Джо Харрис (19 очков). У «Хьюстона» наиболее результативными в игре были Джон Уолл (36 очков), Виктор Оладипо (33 очка) и Дже’Шон Тэйт (12 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома в овертайме обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:123. В составе «Сиксерс» лучшими на паркете были Джоэл Эмбиид (40 очков и 19 подборов), Тобиас Харрис (22 очка и 10 подборов) и Бен Симмонс (17 очков). У «Юты» самыми заметными в матче были Донован Митчелл (33 очка), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» (111:114), «Торонто Рэпторс» – «Детройт Пистонс» (105:129), «Миннесота Тимбервулвз» – «Шарлотт Хорнетс» (102:135), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» (124:128), «Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» (112:115).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 132
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Уолл - 36, Оладипо - 33, Тэйт - 12, Маклемор - 10, Паттон - 10, Браун - 9, Джонс - 4, Вуд, Гордон, Куруч, Мартин, Нваба, Портер, Такер, Хаус, Экзам
Бруклин Нетс: Харден - 29, Ирвинг - 24, Харрис - 19, Браун - 17, Клэкстон - 16, Шамет - 11, Джордан - 10, Джонсон - 6, Грин, Динвидди, Дюрант, Кук, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Роберсон, Шамперт
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
131 : 123
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Харрис - 22, Симмонс - 17, Карри - 14, Милтон - 12, Ховард - 12, Коркмаз - 8, Грин - 3, Скотт - 3, Брэдли, Джо, Макси, Пуарье, Рид, Такер, Тибулл, Фергюсон
Юта Джаз: Митчелл - 33, Богданович - 18, Конли - 18, Инглс - 16, Гобер - 12, Кларксон - 10, О'Нил - 7, Ньянг - 5, Фэйворс - 4, Азубуике, Брэнтли, Морган, Они, Форрест, Хьюз
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