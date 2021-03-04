«Бруклин» победил «Хьюстон», «Юта» в овертайме уступила «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 132:114.
Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (29 очков, 14 передач и 10 подборов), Кайри Ирвинг (24 очка) и Джо Харрис (19 очков). У «Хьюстона» наиболее результативными в игре были Джон Уолл (36 очков), Виктор Оладипо (33 очка) и Дже’Шон Тэйт (12 очков и 10 подборов).
В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома в овертайме обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:123. В составе «Сиксерс» лучшими на паркете были Джоэл Эмбиид (40 очков и 19 подборов), Тобиас Харрис (22 очка и 10 подборов) и Бен Симмонс (17 очков). У «Юты» самыми заметными в матче были Донован Митчелл (33 очка), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» (111:114), «Торонто Рэпторс» – «Детройт Пистонс» (105:129), «Миннесота Тимбервулвз» – «Шарлотт Хорнетс» (102:135), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» (124:128), «Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» (112:115).
- 4 марта 2021
-
06:32
-
03:30
-
00:40
-
00:39
- 3 марта 2021
-
22:44
-
22:31
-
20:42
-
19:54
-
19:27
-
18:56
-
17:42
-
17:24
-
17:18
-
16:45
-
15:45
-
15:04
-
14:16
-
13:58
-
13:44
-
13:07
-
12:38
-
12:18
-
11:57
-
11:09
-
10:40
-
10:27
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:47
-
08:46
-
08:02
-
07:30
-
06:18
-
00:59