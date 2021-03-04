Игрок «Индианы» установил рекорд НБА, оформив редкий трипл-дабл

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл установил новый рекорд в НБА. В матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который закончился победой «Индианы» со счётом 114:111, американский баскетболист оформил трип-дабл. Он набрал 16 очков, сделал 13 ассистов и 10 перехватов, а также реализовал 8 бросков с игры из 8. Макконнелл — первый в истории игрок, который сделал 10 и более перехватов при реализации 100% бросков с игры.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Индиана» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Пэйсерс» одержали 16 побед и потерпели 18 поражений. В матче с «Кливлендом» «Индиана» прервала серию из четырёх поражений.