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Двух близких суперзвезды НБА застрелили на прошлой неделе

Двух близких суперзвезды НБА застрелили на прошлой неделе
Баскетбол / НБА 0
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На прошлой неделе разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард потерял нескольких близких людей! Так, сразу два человека из окружения баскетболиста были застрелены.

«Эти полтора года были очень сложными для моей семьи. Люди даже не представляют, как это тяжело», — цитирует Лилларда The Athletic. При этом Лиллард в последние годы потерял ещё и нескольких родственников. В мае 2020 года он приехал навестить своего двоюродного брата Брэндона Джонсона. В итоге баскетболист обнаружил парня мёртвым на кухне.

В конце 2020 года от рака умер дядя Лилларда. Позднее от коронавируса скончался друг семьи баскетболиста, а в январе 2021 года была убита двоюродная сестра Дэмьена. Лиллард признался, что получил душевную травму, обнаружив тело двоюродного брата. По словам Дэмьена, он до сих пор переживает из-за случившегося.

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