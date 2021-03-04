Названы два вероятных кандидата на уход из «Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» может потерять сразу двух игроков. Журналист ESPN Брайан Виндхорст сообщает, что команду могут покинуть Тэйлен Хортон-Такер и Алекс Карузо. Обоими игроками интересуются сразу несколько клубов НБА. Они готовы предложить им контракт на $ 9,5 млн. Из-за потолка бюджета «Лейкерс» не могут сделать аналогичное предложение.
Хортон-Такер и Карузо являются игроками ротации «Лейкерс». Карузо в среднем в нынешнем сезоне набирает 5,8 очка, делает 2,6 подбора и 2,4 передачи. В свою очередь 20-летний Хортон-Такер в среднем набирает 7,2 очка, делает 2,4 подбора и 0,8 передачи. По мнению двукратного чемпиона НБА Майкла Томпсона, Хортон-Такер в ближайшее время получит приглашение на Матч звёзд НБА.
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