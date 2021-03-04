Стив Керр назвал главное разочарование в «Последнем танце» с Майклом Джорданом
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о документальном фильме «Последний танец», в котором рассказывается о карьерном пути легендарного Майкла Джордана. Керр и Джордан были одноклубниками.
«Большая часть вклада в победы некоторых ребят не была показана. Такие ребята, как Рон Харпер и Люк Лонгли, были очень важны для нашей команды. В фильме им практически не уделили внимания. И мне было обидно за них, ведь каждому из нас было бы приятно оглянуться назад на события, которые происходили 23 года назад. Я бы хотел, чтобы в фильме уделили немного больше внимания этим ребятам», — цитирует Керра EssentiallySports.
Ранее бывший игрок НБА Тони Кукоч также высказался о «Последнем танце» и назвал главный минус фильма.
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
12:22
-
12:00
-
11:26
-
10:39
-
10:33
-
10:24
-
09:38
-
09:36
-
09:28
-
08:41
-
06:32
-
03:30
-
00:40
-
00:39
- 3 марта 2021
-
22:44
-
22:31
-
20:42
-
19:54
-
19:27
-
18:56
-
17:42
-
17:24
-
17:18
-
16:45
-
15:45
-
15:04
-
14:16
-
13:58
-
13:44
-
13:07
-
12:38
-
12:18
-
11:57
-
11:09
-
10:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам