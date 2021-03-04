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Стив Керр назвал главное разочарование в «Последнем танце» с Майклом Джорданом

Стив Керр назвал главное разочарование в «Последнем танце» с Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о документальном фильме «Последний танец», в котором рассказывается о карьерном пути легендарного Майкла Джордана. Керр и Джордан были одноклубниками.

«Большая часть вклада в победы некоторых ребят не была показана. Такие ребята, как Рон Харпер и Люк Лонгли, были очень важны для нашей команды. В фильме им практически не уделили внимания. И мне было обидно за них, ведь каждому из нас было бы приятно оглянуться назад на события, которые происходили 23 года назад. Я бы хотел, чтобы в фильме уделили немного больше внимания этим ребятам», — цитирует Керра EssentiallySports.

Ранее бывший игрок НБА Тони Кукоч также высказался о «Последнем танце» и назвал главный минус фильма.

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