Хавьер Паскуаль: «Зенит» ждёт встреча против одной из лучших команд Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от очередного матча команды в Евролиге. «Зенит» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 20:00 мск.

«Это так, мы вновь играем против «Реала» спустя всего 48 часов после предыдущего матча. Однако «Реал» в такой же ситуации — у них лишь 48 часов на подготовку. Это команда обладает потрясающим качеством, несмотря на то что некоторые их игроки травмированы. Их защитники также обладают большим качеством, их «большие» очень сильные и высокие, например, Тавареш.

Нам предстоит встреча против одной из лучших команд в турнире, которая находится в топе последние годы, постоянно участвует в «Финале четырёх». Мы должны сыграть хорошо как в защите, так и в нападении, если хотим победить», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».