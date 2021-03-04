Баскетболистка во время матча покормила ребёнка грудью. Кадр стал вирусным в Сети

Во время матча чемпионата Аргентины по баскетболу среди женщин «Рокамора» — «Велес Сарсфилд» произошёл любопытный эпизод. Одна из баскетболисток «Рокамора» Антонелла Гонсалес покормила ребёнка грудью. В этот момент спортсменка находилась на скамейке запасных. Один из журналистов успел сделать кадр, который в итоге стал вирусным.
На матче находилась 11-месячная дочь Гонсалес, Мади. Её мама-баскетболистка и покормила грудью.
Спортсменка призналась, что не ожидала столь бурной реакции в интернете. Также она выразила надежду, что её пример поможет другим женщинам, которые после беременности не верят в возвращение к профессиональной деятельности. Матч завершился победой «Рокаморы» со счётом 61:44.
Гонсалес провела на площадке во встрече 25 минут, набрала восемь очков, сделала два подбора и отдала одну передачу.
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